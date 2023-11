U pucnjavi u Podgorici ranjene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – U pucnjavi do koje je došlo u podgoričkom naselju Mareza povrijeđene su dvije osobe, potvrđeno je agenciji MINA iz Uprave policije.

Iz policije su nezvanično kazali da u pucnjavi nema životno ugroženih.

Uviđaj je u toku a službenici policije preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti tog događaja.

