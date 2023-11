U pucnjavi u Andrijevici ranjena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Nepoznata osoba vatrenim oružjem ranila je Beranca M.I. u noći između subote i nedjelje u jednom ugostiteljskom objektu u Andrijevici, saopšteno je iz Uprave policije navodeći da rade na rasvjetljavanju tog događaja.

Oni su naveli da je M.I. zadobio povrede ustrelne rane u zadnjoj strani desne butine i ustrelne rane u predjelu lijevog skočnog zgloba.

Njemu je, kako se dodaje, ukazana ljekarska pomoć i hospitalizovan je u medicinskoj ustanovi u Beranama.

Iz policije su rekli da preduzimaju aktivnosti iz nadležnosti u saradnji sa tužiocem iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju koji je izvršio uviđaj na licu mjesta.

“Prikupljena su obavještenja od više osoba, preduzimaju se dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i činjenica i rasvjetljavanja događaja”, kaže se u saopštenju.

