Podgorica, (MINA) – U pucnjavi, koja se danas oko 16 sati dogodila na Cetinju, povrijeđeno je više osoba.

Kako prenose podgorički mediji, u pucnjavi ima i žrtava, a u pitanju je porodični sukob.

Policija se još nije oglašavala ovim povodom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS