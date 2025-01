U prošloj godini građani podnijeli 89 prigovora

Podgorica, (MINA) – Građani su prošle godine zaštitniku prava pacijenata Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) podnijeli 89 prigovora, koji se odnose na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga, postupak zdravstvenih radnika ili saradnika i organizaciju zdravstvene službe.

Zaštitnica prava pacijenata (ZPP) KCCG-a Alma Mutapčić kazala je da je broj prigovora, podnijetih od 1. januara do 1. decembra prošle godine, manji za oko tri odsto u odnosu na isti period 2023.

Mutapčić je agenciji MINA kazala da se prošle godine prigovorom na postupak zdravstvenih radnika ukupno obratilo 39 pacijenata, a na kvalitet pružene zdravstvene usluge 19.

„Najveći broj primjedbi se odnosi na način komunikacije između zdravstvenih radnika i pacijenata, a manji broj bio je vezan za nezadovoljstvo zdravstvenom uslugom, ili nedovoljnom informisanošću o svom ili zdravstvenom stanju člana familije“, rekla je Mutapčić.

Kako je navela, od 1. januara do 1. decembra prošle godine ZPP-u KCCG-a obratilo se 950 pacijenata ili članova njihovih porodica.

Mutapčić je kazala da se od toga 512 obraćanja odnosilo na nemogućnost zakazivanja termina za specijalističke preglede, a 349 je evidentirano kao savjet, informacija, ili medijacija u ostvarivanju prava na zdravstvenu uslugu.

“Samih prigovora koji se odnose na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga, postupak zdravstvenih radnika ili saradnika, kao i na organizaciju zdravstvene službe bilo je 89”, rekla je Mutapčić.

Ona je dodala da se sa svim prigovorima upoznaju direktori i glavne sestre klinika u kojima su zaposleni zdravstveni radnici na koje se prigovor odnosi.

„Ukoliko ZPP nije u mogućnosti da otkloni uzrok prigovora, traži izjašnjenja vezana za navode iz prigovora od zaposlenog na kog se on odnosi, kao i od direktora klinike, i sprovodi dalje procedure u cilju otklanjanja problema iz prigovora, u okviru svoje nadležnosti“, pojasnila je Mutapčić.

Kako je kazala, 2023. godine ZPP-u se obratilo 755 pacijenta.

“Od tog broja, 394 obraćanja odnosila su se na nemogućnost zakazivanja termina za specijalističke preglede, a 267 je evidentirano kao savjet, informacija ili medijacija u ostvarivanju prava na zdravstvenu uslugu”, rekla je Mutapčić.

Ona je navela da su 2023. godine bila 94 prigovora koji su se odnosili na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga, postupak zdravstvenih radnika ili saradnika, kao i na organizaciju zdravstvene službe.

Kako je kazala, iz tih podataka može se zaključiti da je u ukupnom broju u prošloj godini zabilježen porast obraćanja pacijenata, ali da je broj prigovora smanjen u odnosu na 2023. za oko tri odsto.

“Analizom izvještaja za prošlu godinu zaključuje se da realizacija pilot projekta zakazivanja ambulantnih supspecijalističkih pregleda, u vidu odvajanja prvih pregleda, prvih kontrolnih pregleda i kontrolnih pregleda na Internoj i Klinici za kardiologiju, koji je na snazi od 1. septembra, takođe doprinosi smanjenju broja prigovora na dužinu čekanja”, navela je Mutapčić.

To, kako je dodala, takođe obezbeđuje jednostavniji način zakazivanja pregleda za te grane medicine u KCCG.

“Takođe, organizacija dobijanja pravovremenog termina za MSCT pregled onkoloških pacijenata, te javljanjem na šalter Centra za radiološku dijagnostiku, doprinijela je smanjenju broja prigovora u posljednjem kvartalu prošle godine”, kazala je Mutapčić.

Ona smatra da je jedan od razloga za porast obraćanja i promovisanje i afirmacija uloge ZPP-a u identifikaciji problema i pronalaženju načina za njihovo prevazilaženje.

Prema riječima Mutapčić, najčešći prigovori su se odnosili na dužinu čekanja na pružanje zdravstvenih usluga u kabinetima za oftalmologiju i za endoskopske metode – kolonoskopiju i gastroskopiju, kao i na specijalistički pregled reumatologa, endokrinologa i dijagnostičke metode u Centru za radiološku dijagnostiku (MR i MSCT pregled).

Ona je istakla da hitna stanja ne čekaju, već im se odmah organizuju pregledi i pruža potrebna zdravstvena usluga.

Kako je rekla Mutapčić, glavni razlog za podnošenje prigovora je preopterećenost zdravstvene ustanove, jer KCCG pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite građanima Podgorice, Danilovgrada, Kolašina, Tuzi i Zete, a usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite građanima iz cijele Crne Gore.

Ona je naglasila da većina građana, i pored zdravstvenih ustanova u matičnim opštinama, pravo na zdravstvenu uslugu želi da ostvari i ostvaruje u KCCG-u, što takođe doprinosi preopoterećenosti te ustanove.

