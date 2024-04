U Programu rada SPCG ne postoji nijedan politički cilj

Podgorica, (MINA) – U Programu rada Sindikata prosvjete (SPCG) nikada se nije našao nijedan politički cilj, saopštili su iz SPCG, navodeći da na opaske o političkim djelovanjima u Sindikatu neće odgovarati.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) ranije su kazali da je Vlada u kratkom roku uspjela da riješi pokušaj blokade obrazovnog sistema koji, kako su rekli, nije bio vođen istinskom borbom za bolji položaj svakog zaposlenog u prosvjeti, nego isključivo ličnim i političkim interesima predsjednika Sindikata.

Iz SPCG su u saopštenju naveli da su kontinuirano i tradicionalno posvećeni rješavanju problema prosvjetnih radnika i obrazovnog sistema.

„Na početku ćemo odmah naglasiti da se nikada u Programu rada SPCG nije našao niti jedan politički cilj. Stoga, na opaske iz MPNI o političkim djelovanjima u Sindikatu, bez ijednog argumenta, nećemo odgovarati“, kaže se u saopštenju.

Iz SPCG su rekli da se bave argumentima, a ne etiketama.

„Naši su ciljevi jasni – bolji i kvalitetniji obrazovni sistem, radno-pravna sigurnost zaposlenih, veća zarada prosvjetnih radnika i borba za dostojanstvo profesije“, naveli su iz Sindikata.

Iz SPCG su kazali da prate rješenja koja donose zakonodavna i izvršna vlast i da istinski vjeruju da je došlo vrijeme da obrazovni sistem i prosvjetni radnici Crne Gore imaju prioritet.

„Podsjećamo, SPCG je na vrlo neobičan način početkom decembra saznao da odgovorni koji projektuju budžet ne planiraju da ispoštuju naš Granski kolektivni ugovor“, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata su rekli da su, zatečeni takvom namjerom, morali djelovati preko njihovih zvaničnih organa, kako bi blagovremeno obavijestili članstvo o toj namjeri Vlade.

Oni su kazali da su zahtijevali da se poštuje samo ono što imaju potpisano u Granskom kolektivnom ugovoru i da su u štrajk ušli za odbranu prava, pravde i dostojanstva prosvjetnih radnika.

„Iako smo mogli pretpostaviti da će se MPNI pozivati na Uredbu o minimumu procesa rada iz 2006. godine, koja je antidemokratska, suprotna Zakonu o štrajku i Ustavu i koja zabranjuje štrajk prosvjetnim radnicima, izuzetno smo ponosni odzivom i hrabrošću prosvjetnih radnika da uđu u štrajk“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je članstvo SPCG jasno pokazalo sindikalnu svijest, sposobnost za organizacijom, s jasnim ciljem potrebe poštovanja potpisanih odredbi, kao i da ima povjerenje u Sindikat.

Iz SPCG su zahvalili svim članovima na hrabrosti i odzivu.

„Ujedno, ovim putem pozivamo naše prosvjetne vlasti da ne potcjenjuju prosvjetne radnike i SPCG i da što skorije zajednički donesemo novi Akt o minimumu procesa rada tokom štrajka. To je vaša zakonska obaveza“, navodi se u saopštenju.

Iz SPCG su rekli da to nije samo zakonska obaveza nego i nužnost.

„Jer ukoliko se ne donese Akt o minimumu procesa rada tokom štrajka, to će biti nastavak opstrukcije sindikalnog djelovanja, odnosno onemogućavanje budućih sindikalnih aktivnosti osiguranih Ustavom, ali i propisanih Međunarodnim konvencijama“, naveli su iz SPCG.

Iz SPCG su kazali da su svi koraci koje su činili u prethodnom periodu bili iznuđeni i očekivani, ali da nakon ovog perioda i djelovanja Sindikata smatraju da socijalni dijalog sa Ministarstvom mora da ide uzlaznom linijom.

„Zahvalni smo što su predstavnici Ministarstva realizovali naše indikatore vezane ze prevoz prosvjetnih radnika. Za sada je to vezano za međugradski prevoz i putovanje do radnog mjesta“, kaže se u saopštenju.

U SPCG smatraju da se u budućnosti i ta odredba mora unaprijediti.

„Radićemo zajedno na njoj kako nijedan prosvjetni radnik ne bi bio zaboravljen, jer postoje škole do kojih nema javnog prevoza i koje su veoma udaljene od gradskih sredina“, rekli su iz SPCG.

Oni su kazali da podržavaju konstruktivne namjere Ministarstva da se zajednički mora unapređivati dostojanstvo prosvjetnog radnika.

Iz SPCG su poručili da će MPNI u njima, kada je u pitanju poboljšanje statusa prosvjetnih radnika, uvijek imati iskrenog socijalnog partnera.

Prema njihovim riječima, zadovoljan prosvjetni radnik će prihvatiti sve dobre reforme i doprinijeti razvoju savremenog obrazovnog sistema Crne Gore.

„To je zajednički put koji nas očekuje, i uvažavanjem djelovanja našeg Sindikata, sigurni smo, možemo doći do poboljšanja statusa prosvjetnih radnika“, kaže se u saopštenju.

SPCG, kako su naglasili, doprinosiće savremenom i zdravom socijalnom dijalogu u cilju sveopšte dobrobiti svih učesnika vaspitno-obrazovnog sistema.

