U požaru u zgradi u Bijelom Polju povrijeđene tri osobe

Podgorica, (MINA) – Požar koji je izbio u stambenoj zgradi u Bijelom Polju lokalizovan je, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da su tri osobe prevezene u bolnicu.

Iz policije su agenciji MINA kazali da je požar izbio u zgradi koja se nalazi u naselju Rasadnik.

„U Bijelom Polju, u zgradi u naselju Rasadnik, došlo je do požara. Tri osobe prevezene su u bolnicu“, rekli su iz policije.

Pripadnici hitne i vatrogasne službe, kao i policije bili su na licu mjesta, a zbog požara evakuisani su stanari zgrade.

