U požaru u nikšićkom naselju izgorjelo nekoliko baraka

Podgorica, (MINA) – U požaru koji je danas izbio u nikšićkom naselju Budo Tomović izgorjelo je nekoliko baraka u kojima su bile smještene porodice.

Komandir nikšićke Službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić kazao je Vijestima da su odmah po dojavi njihove jedinice izašle na teren sa svim raspoloživim sredstvima i vozilima koja su imali u tom trenutku.

“Požar je bio većih razmjera i u najkraćem roku je lokalizovan. U zadnjih desetak dana na ovom području imamo preko 30, 40 intervencija i dojava. Ovo je samo jedan u nizu požara, koji je danas nažalost eskalirao”, rekao je Tadić.

Požar se širi prema fabrici Ćipranića koji se bave proizvodnjom betona.

Mještanin naselja “Budo Tomović” Abedin Hajrušaj rekao je da su, u požaru koji je izbio oko 15 sati i deset minuta, uništene najmanje četiri kuće.

“Srećom niko nije stradao. Ljudi su na ulici i sada im je svaka pomoć dobrodošla. Apelovao bih i na sve političke partije da se angažuju i pomognu ljudima”, rekao je Hajrušaj.

Iz lokalne uprave su odmah reagovali i za porodice koje su ostale bez krova nad glavom obezbijedili im privremeni smještaj u hotelu “Trim”.

Iz Crvenog krsta najavili su da će porodicama sjutra uručuti najneophodniju pomoć.

