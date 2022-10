U ponedjeljak nastavak saslušanja o dešavanjima u bezbjednosnom sektoru

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu nastaviće u ponedjeljak saslušanja čelnika Vlade, policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i tužilaštva povodom, kako je saopšteno, aktuelnih dešavanja u bezbjednosnom sektoru, sa osvrtom na eventualni šverc cigareta, i oblasti međunarodne diplomatije.

To je objavljeno na sajtu Skupštine.

Odbor bi trebalo da sasluša premijera Dritana Abazovića, ministre vanjskih, unutrašnjih poslova i odbrane Ranka Krivokapića, Filipa Adžića i Raška Konjeviča, direktora Uprave policije Zorana Brđanina kao i bivšeg vršioca dužnosti /v.d./ direktora ANB-a Sava Kenteru.

Najavljeno je saslušanje i v.d. vrhovnog državnog tužioca Maje Jovanović i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Odbor je u srijedu počeo saslušanja, a zbog odsustva Konjevića i Kentere, predsjednik tog skupštinskog tijela Milan Knežević dao je pauzu.

Abazović je na toj sjednici kazao da tretiranje šverca cigareta Crnu Goru može trajno promijeniti u dobrom smislu, ili je ostaviti na marginama, bez bilo kakvog prava i pravde.

On je rekao i da neko hoće da šverc cigareta svede na jedan kamion.

„Nakon što se krenulo u ovu akciju, logično je i potpuno prirodno da se dešavaju politički lomovi, zato što je ovaj biznis u Crnoj Gori vrijedio u prosjeku 500 miliona EUR godišnje“, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS