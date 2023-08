U Podgorici nema vakcina protiv hepatitisa B

Podgorica, (MINA) – U domovima zdravlja u Podgorici trenutno nema vakcina protiv hepatitisa B, kazala je Ivana Lakićević iz Doma zdravlja u Golubovcima, ističući da je proces nabavke u toku.

Lakićević je Televiziji Crne Gore rekla da su sve zalihe te vakcine potrošene, ali da će ih biti u narednom periodu.

“Treba da krene nabavka pa će ih biti i proces vakcinacije će biti nastavljen”, kazala je Lakićević.

Kako prenosi portal RTCG, do nedostatka tih vakcina dolazi svake godine uglavnom u istom periodu.

“Mislim da se to dešava jer su roditelji ažurni kada je u pitanju hepatitis B vakcina. Tu nemamo problema, dovode redovno djecu i desi se da imamo par mjeseci kada postoji nestašica te vakcine”, navela je Lakićević.

Ona je kazala da u domovima zdravlja prate i rokove do kada se određena vakcina može upotrijebiti, kao i da vode računa o povlačenju određenih vakcina koje nijesu u roku.

Lakićević je poručila roditeljima da razloga za brigu nema ako svoje dijete ovih dana ne vakcinišu.

“To nije infekcija koja se prenosi respiratornim putem pa roditelji ne treba da brinu da će dijete dobiti hepatitis B ako nije redovno imunizovano”, kazala je Lakićević.

