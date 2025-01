U Pljevljima zaplijenjena droga, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Pljevaljska policija uhapsila je E.Š. (33) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije, pretresom E.Š., pronašli pvc kesu u kojoj se nalazilo oko 100 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin (spid).

„E.Š. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da službenici policije nastavljaju sa aktivnostima iz svoje nadležnosti u cilju suzbijanja ulične prodaje opojne droge.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS