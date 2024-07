U Plavu formiran Inicijativni odbor Stranke evropskog progresa

Podgorica, (MINA) – Inicijativni odbor Stranke evropskog progresa (SEP) formiran je danas u Plavu, saopšteno je iz te partije.

Iz SEP-a su kazali da su se tim povodom okupili osnivači stranke iz Plava, kao i brojni građani i simpatizeri njihovog političkog projekta.

Kako su rekli, za koordinatora Inicijativnog odbora određen je biolog Vehbija Šabović.

“Na sastanku je bilo riječi o ranije pokrenutim i završenim projektima 41. Vlade na čijem čelu je bio Duško Marković, što je period koji se prepoznaje kao garancija za ubrzani razvoj Plava”, kaže se u saopštenju.

Marković je, kako se navodi, rekao da već četiri godine u Crnu Goru nije došao nijedan investitor, a da su je svi ozbiljni napustili.

“Država nema svoje investicije, a posebno ne na sjeveru”, ocijenio je Marković.

On je kazao da je omladini tog kraja uskraćena mogućnost da ostanu tu, rješavaju egzistenciju i grade kvalitetan i uspješan zivot.

“SEP u svom programu ima potrebu i motiv da zaustavi devastaciju države i društva, promoviše pristojnost i vaspitanje u javnom dijalogu i poštuje razlike između naših građana”, navodi se u saopštenju.

Marković je rekao da žele da dobiju povjerenje građana, ne na animozitetu prema drugom i drugačijem, nego na superiornosti njihovih ideja i politike.

“Želimo da naše znanje i sposobnosti potvrdimo u stvaranju kvalitetnog obrazovanja, zdravstva, jačanja naših kulturnih raznolikosti, povezivanja Plava unutar Crne Gore, ali i sa njegovim okruženjem kvalitetnom putnom infrastrukturom”, naveo je Marković.

On je poručio da ne žele da sa dijasporom imaju “protokolarne i sezonske” odnose.

“Želimo dijasporu ovdje, da ima gdje da se vrati, da može ovdje kao i vani da stvara i da ih država poštuje svakog dana u godini, a ne samo u danima dijaspore”, kazao je Marković.

On je dodao da će SEP na tome raditi.

“Mislim da možete i da želite da našu stranku učinite snažnom i da na prvim narednim lokalnim izborima uđemo u lokalni parlament i presudno djelujemo u interesu Plava i njegovih građana”, rekao je Marković.

