U planu izgradnja Centra za čuvanje dokaza

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, uz brojne strateške infrastrukturne projekte u praosuđu, uskoro početi sa implementacijom projekta izgradnje Centra za čuvanje dokaza, kazao je ministar pravde Andrej Milović u razgovoru sa ambasadorom Slovačke Borisom Gandelom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, na sastanku su potvrđeni tradicionalno odlični odnosi dvije prijateljske zemlje, posebno kroz spremnost Slovačke da pomogne Crnoj Gori na putu pridruživanja Evropskoj uniji (EU).

Milović je naglasio važnost slovačkog iskustva za Crnu Goru, imajući u vidu brz uspjeh te zemlje u završetku procesa pristupanja EU za svega tri godine.

“Poseban akcenat stavljen je na saradnju u sektoru pravosuđa, gdje je istaknuta važnost slovačkog iskustva i potencijalne ekspertske pomoći”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Milović informisao Gendela da Crna Gora, uz brojne strateške infrastrukturne projekte u praosuđu, uskoro ulazi i u projekat izgradnje Centra za čuvanje dokaza.

“Pa je u vezi sa planiranim projektom izraženo interesovanje za razmjenu iskustava iz Slovačke, te predloženo organizovanje posjete crnogorske delegacije Slovačkoj kako bi se dobio što bolji uvid u prakse, ali i razmotrila konkretna saradnja”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da su Milović i Gendel razgovarali o potpisivanju krovnog memoranduma o saradnji sa akcentom na saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, s ciljem dodatnog jačanja veza između dvije zemlje u ključnim pitanjima bezbjednosti i pravde.

“Postignut je dogovor da se inicijativa dodatno razradi kako bi se postigao konkretan sporazum u skorijoj budućnosti”, kaže se u saopštenju.

Gandel je, kako se navodi, rekao da je zadovoljan izuzetnim bilateralnim odnosima između Crne Gore i Slovačke, čime se, prema njegovim riječima, postavlja čvrsta osnova za dalje jačanje saradnje u svim oblastima.

