U Petnjici ubijen Rožajac, osumnjičeni uhapšeni

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su petnjičane F.L. (42) i I.L. (55) koji su osumnjičeni da su danas u Petnjici ubili Rožajca A.J. (45), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su dežurne službe Odjeljenja bezbjednosti Berane danas oko 15 sati i 30 minuta obaviještene da je došlo do pucnjave i da je jedna osoba teško povrijeđena između mjesta Savin bor i Pločnik.

“Policijski službenici Stanice policije Petnjica su odmah izašli na lice mjesta i u vozilu marke Golf, rožajskih registarskih oznaka, pronašli beživotno tijelo u tom momentu nepoznatog muškog lica za koga je naknadno utvrđeno da se radi o A.J.(45), iz Rožaja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su u sveobihvatnoj istrazi angažovani cjelokupni kapaciteti Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever”.

“Kako na licu mjesta tako i na teritoriji okolnih opština gdje je uspostavljena blokada svih putnih pravaca kao i granicnih prelaza prema Srbiji, Albaniji i Kosovu”, kazali su iz policije.

Oni su dodali da su, kao rezultat brze reakcije, u veoma kratkom roku identifikovane, locirane i uhapšenene osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom A.J.

“Policijski službenici su nakon intenzivne pretrage terena u reonu sela Savin Bor, Petnjica, oko 17 sati i 15 minuta locirali a zatim i lisili slobode lica F.L. i I.L., oboje iz Petnjice, zbog sumnje da su na štetu A.J. iz Rozaja izvrsili krivicno djelo ubistvo u saizvrsilastvu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prilikom hapšenja, kod F.L. je pronađeno i oduzeto vatreno oruzje – revolver 38. Specijal SmitWeson, za koji se sumnja da je korišćen u izvršenju teškog krivičnog djela.

U saopštenju se navodi da uviđaj lica mjesta vrsi državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zajedno sa policijskim sluzbenicima Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever”.

“Preduzimajuci dalje mjere i radnje u vezi ovog krivičnog djela policijski sluzbenici su u selu Kruščica, opština Petnjica, izvrsili pretres objekata koje koriste ova lica gdje je u jednom od objekata pronađena i oduzeta i jedna lovačka puska, dok je pretres na drugoj lokaciji u toku”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su istakli da je kriminalistička obrada osoba u toku, kao i da će oni biti sprovedeni Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadleznost.

“Dok ce pronađeni i izuzeti materijalni tragovi biti predmet daljih vještačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS