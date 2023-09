U park šumi Trebjesa 120 novih sadnica

Podgorica, (MINA) – Zaposleni Pivare Trebjesa i članovi nevladinog udruženja (NVU) „Putevima predaka“ zasadili su 120 sadnica u volonterskoj akciji pošumljavanja park šume Trebjesa.

Organizatori su saopštili da je zasađeno 100 sadnica bora i po deset sadnica kedra i lipe.

Navodi se da je to jedna u nizu ekoloških i humanitarnih akcija koju zaposleni u Pivari tradicionalno organizuju u septembru, mjesecu posvećenom društveno odgovornom poslovanju.

“Kroz dosadašnju dugogodišnju saradnju kompanije i udruženja, u okviru park šume, zasađeno je ukupno preko 1,6 hiljada sadnica”, kaže se u saopštenju.

Menadžerka korporativnih poslova u Pivari Trebjesa, Natalija Đordan, kazala je da ih je spojio zajednički cilj čiji rezultati su vidljivi, jer je omiljeno mjesto za odmor i rekreaciju stanovnika Nikšića iz godine u godinu sve zelenije.

“Svaka sadnica koju smo posadili predstavlja našu predanost očuvanju biodiverziteta, čistog vazduha i prijatnog okruženja za zajednicu u kojoj živimo. Zasadivši novih 120 sadnica, pokazali smo da briga o prirodi nije individualna odgovornost, već zajednička misija za buduće generacije“, rekla je Đordan.

Ana Petrović Njegoš iz NVU „Putevima predaka“ navela je da Trebjesa ima posebnu vrijednost za građane Nikšića.

Ona je kazala da to NVU brojnim akcijama pažnju usmjerava na očuvanje zelenih površina i pošumljavanje.

„Pored pošumljavanja, naše udruženje na volonterskoj osnovi uređuje staze za rekreaciju, pješačenje i planinski biciklizam u okviru parka Trebjesa”, rekla je Petrović Njegoš.

Ona je dodala da su organizovali i više akcija uklanjanja manjih nelegalnih deponija otpada u podnožju Trebjese i zamolila korisnike staza da poštuju prirodu, ekološki se dodatno osvijeste i da otpad ne bacaju na zelene površine.

Kako je saopšteno, današnju akciju podržali su i Fondacija Petrović Njegoš, Turistička organizacija Nikšić i Tehnopolis.

“Park šuma Trebjesa je krajem 2000. godine stavljena pod zaštitu kao Posebni prirodni predio zbog svojih prirodnih karakteristika, velikog naučnog značaja, estetske, pejzažne, kulturno istorijske i sportsko rekreativne vrijednosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, prema dosadašnjim istraživanjima, na tom prostoru utvrđeno postojanje 15 endemičnih vrsta Balkanskog poluostrva.

