U okviru dvodnevne vježbe simulirana reakcija na zagađenje Jadranskog mora

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je veoma značajno da učestvuje u kreiranju i implementaciji subregionalnog plana za reagovanje na zagađenje Jadranskog mora, kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Haris Husić.

On je to rekao povodom dvodnevne vježbe tokom koje je simulirana reakcija na zagađenje Jadranskog mora, a koja je održana ove sedmice u Baru, u okviru petog sastanka za izradu Sub-regionalnog plana za reagovanje na zagađenje Jadranskog mora.

Kako je saopšteno iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, vježba je sprovedena u organizaciji Regionalnog centra za reagovanje na zagađenje Sredozemnog mora.

U saopštenju se navodi da je scenario podrazumijevao zagađenje u teritorijalnim vodama Crne Gore, a vježba reakciju i aktivaciju plana Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u slučaju eventualnog zagađenja mora i mogućih posljedica.

“Za Crnu Goru je od velikog značaja da učestvuje u kreiranju i implementaciji sub-regionalnog plana”, kazao je Husić.

On je, kako je saopšteno, zahvalio svim državama učesnicama na nesebičnoj razmjeni znanja i iskustava.

“Nadamo se da ćemo u budućnosti nastaviti ovako lijepu saradnju sa ciljem zaštite Jadrana od zagđenja”, rekao je Husić, ukazujući na važnost saradnje država Jadranskog mora u projektima od zajedničkog značaja.

U saopštenju se navodi da su projekat izrade plana podržale sve jadranske države, a finansirala Vlada Italije.

“Pored Crne Gore, na vježbi su učestvovale i ostale države koje okružuju Jadransko more, i to Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Italija”, kaže se u saopštenju Uprave.

Oni su dodali da je vježba trajala dva dana, dok je treći dan bio posvećen analizi, kao i reviziji Sub-regionalnog plana koji podrazumijeva bližu saradnju među državama u slučaju zagađenja mora.

Kako se navodi, vježbu je otvorio državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Pavle Tripković.

