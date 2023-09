U Nikšiću uhapšena dva vozača

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija sprovela je sinoć akciju “Alkohol” i prekršajno procesuirala sedam vozača, od kojih su dva uhapšena.

Iz Uprave policije su kazali da je kod vozača B.G. (51) utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,56 promila.

“Njemu je sudija za prekršaje izrekao kaznu zatvora od 20 dana”, naveli su iz policije na društvenoj mreži X.

