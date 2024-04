Đinović: Medalja motiv za još bolje rezultate

Podgorica, (MINA) – Bronzana medalja na seniorskom šampionatu Evrope u Beogradu kruna je dosadašnjeg rada i veliki motiv za još bolje rezultate i sjajnije medalje, kazao je crnogorski bokser Tomislav Đinović.

On je do doličja došao nakon pobjeda protiv Mađara Armanda Kruzita Kovača i Francuza Amrauia Lunea.

U polufinalu nije mogao da boksuje zbog povrede vilice, pa se Rus Vsevolod Šumkov bez borbe domogao finala.

Đinović je kazao je imao težek put do medalje, ali da su naporan rad i brojni kampovi dali rezultat.

“Puno prolivenog znoja, kampovi i pripremni turniri omogućili su mi da budem pravi kad je bilo najpotrebnije. Upisao sam da dođem do medalje, prve seniorske za muški crnogorski boks poslije 24 godine”, rekao je Đinović na konferenciji za novinare.

On je kazao da Crna Gora treba da bude ponosna na boksersku reprezentaciju.

Govoreći o povredi kazao je da je sada situacija već bolja, ima još bola, ali da će i to brzo proći.

“Žao mi je što nijesam boksovao u polufinalu, jer mislim da se Rus ne bi dobro proveo u ringu. Vidio sam njegov stil, prihvatio bih borbu, vjerujem da bih ga i nokautirao. Ipak, ispoštovao sam odluku doktora, trenera i selektora”, rekao je Đinović.

On je naglasio da stasava dobra generacija crnogorskog boksa i da je siguran da Crna Gora nikada više neće na seniorsku medalju čekati 24 godine.

“Slijede nova takmičenja i izazovi, a prvi naredni cilj je svjetska medalja”, rekao je Đinović.

Njegov trener u klubu, Momčilo Zlatičanin, kazao je da je ponosan na rezultat i medalju Đinovića, navodeći da je za njegov rezultat najzaslužniji selektor Nikola Ružić.

“Omogućio nam je dobar rad i vjerovao u nas. Zahvalnost dugujemo i predsjedniku Aleksandru Klemenku koji je posljednjih godina omogučio dobre uslove. Uz takve saradnike i stručni štab možemo da doguramo daleko”, rekao je Zlatičanin.

Selektor Nikola Ružić kazao je da je srećan zbog uspjeha Đinovića, navodeći da je on najveći heroj EP.

“To je momak koji je sa samo 19 godina ispisao istoriju crnogorskog boksa. Osvojio je prvu mušku seniorsku medalju u nezaviosnoj Crnoj Gori. Prije nekoliko godina to je bila nemoguća misija, a sada već imamo kontinuitet dobrih rezultata i medalja”, rekao je Ružić.

On je naglasio da su dolakazli, da uz veliki rad, sve postaje moguće.

“Đinovićev rad i požrtvovanost su za svaku pohvalu. Nije propustio nijedno reprezentativno dešavanje, već 4-5 godina i uvijek se prvi odazove. Za ponos je stajati mu u uglu i biti uz njega, jer on ne štedi ni sebe, a ni protivnika. Ostaje žal zbog nezgodne povrede, odlučili smo, iako je on želio da boksuje, da propusti polufinalni meč”, rekao je Ružić.

On je naglasio da je izuzetno zadovoljan i ostalim crnogorskim borcima, navodeći da su svi zastali na korak od medalje.

“Prikazali su dobar boks i to se ne smije zanemariti”, rekao je Ružić.

Predsjednik Bokserskog saveza, Aleksandar Klemenko, kazao je da je zadovoljan rezultatom, navodeći da su njegova očekivanja bila veća.

“Bez obzira na to osvojena je medalja koja se čekala 24 godine i to znači da smo nastavili pravim putem. To je svakako rezultat ozbiljnog rada, prije svega ličnog trenera i selktora reprezentacije. Važan doprinos u Beogradu dao je i trener Sergej Kudravcev”, rekao je Klemenko.

On je naglasio da se Crna Gora svrstala među najbolje evropske i svjetske bokserske reprezentacije i da će ubuduće na svakom takmičenju cilj biti napad na neku od medalja.

Direktor direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih, Zoran Jajić, kazao je da je Đinović savršen primjer kako se predanošću i radom mogu dostići veliki ciljevi.

“Za ostvaren rezultat, shodno Zakonu o sportu, Đinoviću pripada premija od 15 hiljada EUR, a njegovom 7,5 hiljada njegovom glavnom treneru.

Iskreno vjerujem da Đinoviću neće biti to jedina medalja”, rekao je Jojić.

