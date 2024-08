U Nikšiću uhapšen osumnjičeni za prijetnje doktorici

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je D.L. koji se sumnjiči da je danas, u Opštoj bolnici u tom gradu, prijetio doktorici M.B, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću.

Navodi se da će D.L. biti priveden na saslušanje dežurnom tužiocu.

“Postoji osnovana sumnja da je D.L. danas na odjeljenju Psihijatrije u Opštoj bolnica u Nikšiću, u vezi obavljanja liječenja njegovog srodnika, prijetnjom da će napasti na život i tijelo doktorice M.B., ugrozio njenu sigurnost” kaže se u saopštenju ODT-a.

D.L. je osumnjičen da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

