U nedjelju nema glasanja u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Na dva biračka mjesta u Šavniku, u zgradi Opštine i selu Kruševice, u nedjelju neće biti ponovljeno glasanje, kazao je predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Dušan Radanović.

Članovi OIK-a ni na današnjem sastanku nijesu postigli dogovor o ponavljaju lokalnih izbora u toj opštini.

“Četiri člana Izborne komisije su bila uzdržana, a četiri za, tako da nije donešena odluka”, rekao je Radanović za Portal Pobjeda.

Komentarišući izjavu premijera Dritana Abazovića koji je predložio da se praksa održavanja izbora u Šavniku svakog vikenda prekine, i da bi Državna izborna komisija (DIK) trebalo da donese odluku o održavanju na proljeće, Radanović je naveo da ta ideja nema zakonsko uporište.

“Mi ćemo raditi u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika”, poručio je Radanović.

OIK je prethodno prepustio DIK-u i Vladi da odluče da li će se u Šavniku i dalje ponavljati lokalni izbori na dva biračka mjestu.

Nakon toga, DIK je naložio OIK-u da donese odluku o ponavljanju izbora na dva biračka mjesta u toj opštini.

DIK je, na sjednici održanoj u srijedu, konstatovao da je OIK Šavnik, saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, dužan da raspiše ponovne izbore u slučaju kada su oni poništeni na pojedinom biračkom mjestu.

“Takođe, saglasno Zakonu, propisano je da se ponovni izbori sprovode najkasnije u roku od sedam dana od dana poništenja izbora”, navedeno je u saopštenju DIK-a.

