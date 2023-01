U koritu Morače pronađena tijela dvije osobe

Podgorica, (MINA) – U koritu rijeke Morače u blizini naselja Vukovce pronađeno je tijelo jedne osobe, a u toku je izvlačenje tijela još jedne osobe u blizini Krivog mosta.

Iz Operativno komunikacionog centra (OKC) Uprave policije su agenciji MINA kazali da su u 13 sati i 50 minuta imali prijavu da je tijelo jedne osobe pronađeno u koritu Morače u blizini naselja Vukovce.

“Imamo drugu prijavu u 14 sati i sedam minuta da je jedna osoba skočila sa Krivog mosta. Obije osobe su preminule”, kazali su iz OKC-a.

