U Kolašinu uhapšeni osumnjičeni za pokušaj razbojništva

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin uhapsili su tri osobe osumnjičene za krivično djelo razbojništvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da se za to krivično djelo terete A.R. (20), D.R. (19) i D.P. (23).

Sumnja se da su oni, krećući se regionalnim putem iz pravca Kolašina ka Mateševu, vozilom pretekli i zaustavili oštećenog i od njega uz prijetnju nožem tražili novac.

„Nakon što se oštećeni zajedno sa saputnikom udaljio, osumnjičene osobe su iz vozila u pokretu isplalila dva hica u vazduh i krenuli u potjeru za vozilom, prilikom koje je došlo do kontakta dva vozila“, kaže se u saopštenju.

Usljed toga je, kako su naveli iz policije, oštećeni izgubio kontrolu nad vozilom.

„Na vozilu je nastupila materijala šteta, a osumnjičeni su se udaljili sa lica mjesta“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su, brzom reakcijom njihovih službenika i intenzivnim aktivnostima na terenu, u kratkom roku identifikovani osumnjičeni i locirano vozilo.

Kako su kazali, u unutrašnjosti vozila pronađen je gasni pištolj sa metkom u okviru, kao i dva noža.

„Ti predmeti i vozilo su oduzeti radi daljeg vještačenja. Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, A.R, D.R. i D.P. su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo u pokušaju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da im je nakon saslušanja tužilac odredio zadržavanje do 72 sata.

