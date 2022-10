U Kolašinu glasalo 6,5, a u Baru 5,6 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Opštinske izborne komisije (OIK) Kolašin Radmila Šuković kazala je da je u tom gradu do devet sati pravo iskoristilo 6,59 odsto upisanih birala.

Iz OIK Bar saopštili su da je u tom gradu do devet sati glasalo 5,6 odsto birača, prenose Vijesti.

Za sada, kako su kazali, nije bilo prijavljenih nepravilnosti.

Lokalni izbori održavaju se u 14 opština, a birališta su otvorena od sedam do 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS