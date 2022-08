U KCCG na liječenju tri pacijenta, jedan životno ugrožen

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) na liječenju se nalaze tri pacijenta povrijeđena u pucnjavi na Cetinju, od kojih su dva van životne opasnosti, dok je treći životno ugrožen, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su kazali da je pacijent koji je bio smješten na Klinici za neurohirurgiju otpušten na dalje kućno liječenje.

Kako su naveli, ostala tri pacijenta su i dalje smještena na Centralnoj intenzivnoj jedinici KCCG.

“Od kojih su dva trenutno van životne opasnosti, dok je treći pacijent i dalje u teškom stanju zbog zadobijenih povreda i trenutno je životno ugrožen”, kaže su u saopštenju.

