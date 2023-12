U garaži zgrade pronađena veća količina oružja i municije

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pronašli su veću količinu oružja i municije u garaži zgrade koja se nalazi u ulici Baku, u Podgorici, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da je dojava o bombi u tom objektu bila lažna.

Iz policije su kazali da je uvidom u baze podataka utvrđeno da za deset komada vatrenog oružja postoje izdati oružni listovi na ime P.L.

P.L. se, kako su naveli, trenutno nalazi u Upravi za izvršnje krivičnih sankcija, zbog stvaranje kriminalne organizacije i pokrenutih krivičnih postupaka od Specijalnog državnog tužilaštva.

Iz policije su rekli da je jedan komad oružja registrovan na A.Š.

Kako su kazali, njihovi njihovi službenici postupili su po prijavi pristigle sms poruke prijeteće sadržine, u kojoj se navodi da je u zgradi na adresi ulica Baku broj 80 ulaz A, postavljena eksplozivna naprava.

Iz policije su naveli da je izvršen preventivni i protivdiverzioni pregled kojim je utvrđeno da je dojava bila lažna.

„Tokom sprovođenja pregleda, u skladu sa procedurama koje su predviđene u dijelu pregleda cjelokupnog objekta, u nastavku aktivnosti izvršen je uviđaj u garaži zgrade“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na jednom garažnom prostoru pronađeno 4.717 komada municije kalibra devet milimetara (mm), 60 komada municije kalibra 5,56 mm, 35 komada municije kalibra 12 mm, 100 komada municije za Magnum 357, kao i 673 komada neutvrđene vrste municije.

„Takođe, pronađen je i revolver, cijev od puške, dvije bejzbol palice, nekoliko ručnih radio veza, pet mobilnih telefona, pet optičkih nišana, kao i šest komada oružja“, rekli su iz policije.

U garažnom prostoru su, kako su kazali, pronađena i dva zaključana metalna sefa.

Iz policije su naveli da je pretresom sefova, a po dobijanju naredbe Osnovnog suda u Podgorici, pronađeno pet pištolja, šest pušaka i 117 komada municije.

„U odnosu na cjelokupne preduzete mjere i radnje, kao i u odnosu na oduzeto pronađeno oružje, upoznat je postupajući državni tužilac, koji je naložio preduzimanje konkretnih mjera i radnji u pravcu određenih vještačenja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će službenici Uprave policije pokrenuti odgovarajuće postupke u odnosu na P.L. i A.Š, shodno Zakonu o oružju.

