U galeriji Pizana svoja djela predstavila Đurđica Đurić

Podgorica, (MINA) – U Galeriji Pizana, u rizortu Portonovi, svoje slike i skulpture predstavila je slikarka Đurđica Đurić, a za posjetioce je upriličen i ABBA Symphonic Tribute Show.

Portonovi, kako je saopšteno iz te kompanije, pored sjajne turističke ponude, predstavlja i mjesto koje okuplja svjetski poznate slikare, koji svoja djela mogu predstaviti širem auditorijumu na obali Kumbora.

Navodi se da Đurić živi i radi u Španiji već dugi niz godina.

Kroz zanimljivu apstrakciju stvarnosti, dominantno jake boje, kroz radove koje govore o pozitivnoj strani života Đurić je, kako je saopšteno, u Crnu Goru donijela duh Španije.

Đurić je rekla da u Portonovom izlaže svoja djela već drugi put, i da je to za nju veliko zadovoljstvo i čast.

“Prvi put, kada je Portonovi i počeo sa radom, predstavila sam svoje slike i skulputure, danas na ovoj izložbi možete vidjeti o odjevne komade na kojima sam pretočila svoja djela. Izložba slika povezana je sa komadima odjeće na kojima sam radila, i likovi koji se sada mogu naći na mojim slikama jesu dio ovog modnog stvaralaštva”, kazala je Đurić.

Prema riječima vlasnice galerije Pizana, Ljiljane Milošević, protagonista svih Đurđicinih radova upravo su boje, kroz koje, kako je istakla, umjetnica pokazuje svu sreću i pozitivan pogled na život.

“Umjetnost u svim oblicima izložena je od večeras u našoj galeriji. Đurđica je dugo istraživala ljudska lica, koja su s vremenom prerasla u vrlo interesantne skulpture, nesvakidašnje, obilježene jakim bojama”, kazala je ona.

Nakon otvaranja izložbe, posjetioci zajedno sa umjetnicom učestvovali su u performansu, kada su na platnu imali priliku isprobati svoje slikarske vještine.

Direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić smatra da izložbe u organizaciji galerije Pizana nijesu samo značajne za pomenuti rizort, nego i za Crnu Goru kao destinaciju.

Ona je rekla da je to jedan od načina na koji se pozicioniraju i privlače neke nove goste, ne samo u rizort već i u Boku.

“Posebno nas raduje što ove godine nijesmo ugostili samo domaće autore po čemu je Pizana poznata, i prosto negdje baštini taj duh, nego smo imali priliku da ugostimo internacionalne goste. Pizana je srce Portonovog i to dokazuje od 2019. godine kada je Portonovi počeo sa radom”, rekla je ona.

Nakon otvaranja izložbe, na Marina trgu, povodom 50 godina od osnivanja švedske grupe Abba, za sve prisutne upriličen je ABBA Symphonic Tribute Show, kada su brojni gosti uživali uz dobro poznate numere poput “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Super Trouper” i druge.

