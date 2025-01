Podgorica, (MINA) – Vlada je snažno opredijeljena da se odlučno bori protiv svih oblika korupcije i krijumčarenja, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, navodeći da je u fokusu donošenje novog zakona o slobodnim zonama, usklađenog sa najvišim evropskim standardima.

Iz Uprave carina je saopšteno da je britanski ministar za Evropu Stiven Dauti posjetio Carinsku ispostavu u Slobodnoj zoni Luke Bar, zajedno sa vršiteljkom dužnosti direktorice Uprave carina Majom Vučinić, Koprivicom i ministrom finansija Novicom Vukovićem.

“Tom prilikom istaknut je značaj zajedničke saradnje Uprave carina Crne Gore i resornih organa britanske Vlade u pitanjima od ključnog interesa, koja se, prevashodno tiču borbe protiv krijumčarenja duvana”, navodi se u saopštenju.

Koprivica je poručio da je Vlada Crne Gore snažno opredijeljena da se odlučno bori protiv svih oblika korupcije i krijumčarenja.

On je kazao da je u fokusu donošenje novog Zakona o slobodnim zonama, usklađenog sa najvišim evropskim standardima, za koji je već formirana radna grupa, a koji će podrazumijevati primjenu moderne tehnologije u cilju eliminisanja prostora za bilo koju vrstu zloupotreba.

Koprivica je ukazao i na izuzetni značaj aktivnosti Specijalnog državnog tužilaštva, čiji je bilans rezultata na izuzetno visokom nivou u ovoj oblasti.

Vlada je, kako je naglasio, odlučna da podrži njihov neselektivan i profesionalan rad.

Vuković, u čijoj je nadležnosti nadzor nad radom Uprave carina, kazao je da je ponosan na izuzetne rezultate koji su postignuti na planu uređenja tržišta duvanskih proizvoda i porasta prihoda po tom osnovu tokom prošle godine.

Kako je poručio, značajan porast prometa cigareta, bezdimnih duvanskih proizvoda i prihoda od akciza, rezultat je sveobuhvatne borbe protiv ilegalne trgovine, kao i strateških mjera Vlade, zahvaljujući čemu je ostvaren snažan trend rasta legalnog tržišta.

Vuković je rekao da ohrabruje i najnoviji podatak da je sivo tržište smanjeno na oko 20 odsto, što predstavlja značajan pad u odnosu na ranije godine.

To je, kako je istakao, postignuto, prije svega, zahvaljujući značajno manjem obimu ilegalne trgovine duvanskim proizvodima.

Vuković je poručio da će novi akcizni kalendar i prioritet koji Vlada daje toj oblasti, tokom ove godine rezultirati još uređenijim tržištem duvanskih proizvoda i većim rastom prihoda po ovom osnovu.

Vučinić je zahvalila britanskoj Upravi prihoda i carina (HMRC) na podršci Vladi Crne Gore i carinskoj službi, u okviru Koordinacionog tijela za popis cigareta u Slobodnoj zoni Luke Bar, kao i na podršci u pripremi izmjene Zakona o slobodnim zonama.

“Takođe je istakla važnost podrške koju su britanski eksperti pružili prilikom izrade Komparativne analize ekonomskih podsticaja i modela upravljanja u evropskim slobodnim ekonomskim zonama, kao i na snaženju regionalne saradnje, koju su inicirali”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vučinić akcentovala značajnu ulogu Odsjeka za međunarodne operacije britanskog MUP-a, koji je podržao specijalizovane obuke za carinske službenike i donirao opremu.

“Tokom posjete Dautija Crnoj Gori, sa svih važnih adresa ukazano je na značaj saradnje u suzbijanju ilegalne trgovine i jačanju carinskih kapaciteta”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave carina su rekli da je posjeta visokog zvaničnika britanske Vlade još jedna potvrda dugogodišnjeg partnerstva dvije države i podstrek za dodatno unapređenje saradnje, ali i promocija evropskih standarda u oblasti carinskih i bezbjednosnih procedura.

“Zajednički obilazak crnogorskih i britanskih zvaničnika zone gdje je skladišten duvan, simbolično odražava glavni cilj ovog partnerstva, a to je osiguravanje efikasnije kontrole i veće transparentnosti u radu”, dodaje se u saopštenju.

