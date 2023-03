U Domu starih Podgorica koronavirusom zaraženo osam korisnika

Podgorica, (MINA) – U Domu starih Podgorica koronavirusom je zaraženo osam korisnika, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su kazali da je Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti danas obaviješten o registrovanju povećanog broja slučajeva infekcije među korisnicima te ustanove.

“Infekcija koronavirusom je dokazana kod osam korisnika doma. Svi potvrđeni slučajevi imaju simptome infekcije respiratornog sistema i trenutno su dobrog opšteg stanja”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da će svi korisnici i zaposleni u Domu danas biti testirani na koronavirus.

Kako su naveli, epidemiološko istraživanje i pojačan epidemiološki nadzor su započeti i date su preporuke za sprečavanje i suzbijanje širenja infekcije među korisnicima doma i zaposlenima.

Iz IJZ-a su apelovali na građane, posebno na grupe u povećanom riziku od razvoja teških kliničkih formi bolesti, da se vakcinišu i pridržavaju mjera održavanja fizičke distance i izbjegavanja kontakta sa osobama koje imaju simptome respiratorne infekcije.

