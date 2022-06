U Crnoj Gori pokrenuti svjetski forum za održivo društvo na Zemlji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima jedinstvenu šansu da se u njoj pokrene i svake godine održava „Svjetski Forum za Održivo Društvo na Zemlji“ /World Forum for a Sustainable Society on Earth/, koji bi doprinio prelasku na održivo, organizovano ljudsko društvo.

To se navodi u inicijativi koju su podnijeli doktor fizičkih nauka Dragan Hajduković, doktor ekonomskih nauka Ivan Hajduković i magistar nauke o životnoj sredini Anja Milica Hajduković.

Inicijativu da se u Crnoj Gori svake godine održava Svjetski forum za održivo društvo na Zemlji oni su poslali Skupštini Crne Gore, Vladi i opštinama Cetinje i Podgorica.

U inicijativi se ocjenjuje da bi forum bio doprinos najvažnijem i najhitnijem zadatku čovječanstva, prelasku sa sadašnje neodržive organizacije naše „civilizacije“ na održivo organizovano ljudsko društvo.

Ističe se da bi, pored opšteljudskog značaja, forum za Crnu Goru imao dodatnu vrijednost.

Navodi se da bi tokom foruma, slično potpuno drugačijem forumu u Davosu, Crna Gora bila u centru pažnje svjetskih medija, a mnogi od svjetski značajnih učesnika bi postali trajni prijatelji države.

Ističe se da forum, osim svjetske prepoznatljivosti i ugleda koji donosi, sa na njemu prisutnom koncentracijom znanja i društveno odgovornog kapitala, može otvoriti vrata za različite razvojne projekte.

“Da je pameti, forum može postati i izvor stvarnog početka projekta „Ekološke države“”, kaže se u inicijativi.

Ocjenjuje se da je projekat Ekološke države po suštini bio projekat pretvaranja Crne Gore u planetarni pilot projekat i primjer prvog održivog društva na Zemlji.

“Da smo mu ozbiljno prišli projekat je sigurno mogao dobiti više nego dovoljnu svjetsku pomoć u znanju, donacijama, društveno odgovornim investicijama i publicitetu”, navodi se u inicijativi.

Podnosioci inicijative smatraju da je to još u granicama mogućeg, ali treba prestati sa političkom zloupotrebom i pravljenjem “karikature” od vizije koja može preporoditi Crnu Goru.

Navodi se da je nedavno Skupština Crne Gore proslavila 30 “izgubljenih” godina i odlučila da 20. septembar (datum verbalnog opredeljenja za Ekološku državu) bude državni praznik – Dan Ekološke države.

Dodaje se da je krajnje vrijeme da se sa lijepih, ali praznih riječi, pređe na djela.

“Naša je želja da se forum, uz većinsko učešće uglednih ličnosti iz svijeta, svake godine održava na Cetinju, ali je poželjno uključivanje još nekoliko crnogorskih gradova, prije svega Podgorice)”, navodi se u inicijativi.

Program foruma predviđa dva odvojena dijela, a prvi je multidisciplinarni naučni skup „Održivo društvo na Zemlji“.

Taj dio posvećen je temama: Zagađenje i poremećaji atmosfere, hidrosfere, litosfere i biosfere (uzroci, trenutno stanje i posljedice, različiti scenariji budućeg razvoja) i „Koji je najbolji način organizacije Održivog društva na Zemlji i kako prije nego bude kasno izvršiti prelaz sa sadašnjeg neodrživog na održivo društvo“.

Drugi dio foruma predviđa dijalog između naučnika i ostalih djelova društva, od slavnih ličnosti i društveno odgovornih investitora do političara i nevladinih organizacija.

Podnosioci inicijative kazali su da je cilj tog i te kako potrebnog, i zasad skoro nepostojećeg, dijaloga da pomogne da građani svijeta što masovnije i jasnije shvate zašto je sadašnja „civilizacija“ neodrživa i kako ostvariti održivo ljudsko društvo na Zemlji.

Oni su rekli da je uporedo sa forumom planirano pokretanje multidisciplinarnog naučnog časopisa „Journal for a Sustainable Society on Earth“, koji će objavljivati naučne radove, eseje i ideje značajne za održivo društvo.

Editori će, kako se navodi, biti ugledni, uglavnom inostrani, naučnici iz različitih oblasti prirodnih, tehničkih i društvenih nauka.

Podnosioci inicijative istakli su da nauka i naučnici imaju najveću moguću obavezu i odgovornost da mnogo snažnije i organizovanije nego do sada upozore da smo kao čovječanstvo dovedeni na prag nestajanja i energično traže novi planetarni sistem donošenja odluka u kome se ne mogu donositi odluke protivne naučnom znanju.

Prema njihovim riječima, jedan od mogućih načina da se to ostvari je da se, pored postojeće izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, uvede četvrta vlast, vlast znanja.

„Ćutanje, pa čak i nedovoljno snažan glas naučnika je saučesništvo u zločinu protiv, ne nekih dalekih generacija, nego već protiv naše djece i unuka“, poručuje se u inicijativi.

Podnosioci inicijative rekli su da treba jasno razumjeti da su svi dosadašnji modeli organizacije ljudskog društva, prije svega robovlasničko društvo, feudalizam, socijalizam i kapitalizam, bili rezultat moći pojedinih grupa da nametnu i održavaju svoje interese.

Kako su kazali, nikada u istoriji nije organizovano ljudsko društvo (i proizvodnja kao temelj društva) na osnovu znanja nego na osnovu moći i nametanja interesa.

„Ako želimo da opstanemo to se mora promijeniti. Ljudsko društvo na Zemlji može biti održivo jedino ako je uz miroljubivost i poštovanje svih ljudi (i svih živih bića i prirode uopšte), organizovano na način koji je rezultat našeg znanja, a ne rezultat moći i interesa“, navodi se u inicijativi.

Ističe se da se naučnici moraju boriti i izboriti za tako organizovano društvo.

Podnosioci inicijative kazali su da je forum potreban i moguć zbog sadašnjeg stanja u svijetu i postojanja relativno moćnih snaga zainteresovanih za organizovanje foruma.

Naučnici, kako su dodali, već odavno upozoravaju da čovječanstvo ide putem samouništenja.

Podnosioci inicijative upozorili su da je stepen planetarnog zagađenja vode, zemlje, hrane i vazduha dostigao zastrašujuće razmjere.

„Zagađenje nanosi sve veću štetu zdravlju svih živih bića, uključujući i ljude; vjerovali ili ne, toksični materijali se već nalaze u tijelima životinja u južnom i sjevernom polarnom krugu“, piše u inicijativi.

Kako se ističe, potencijalno još opasnije od zagađenja je poremećaj klime pokrenut „samoubilačkim aktivnostima naše civilizacije“.

„Naučne analize ubjedljivo pokazuju da veliki dio planete, pa čak i čitava planeta, mogu postati nemogući za život; jedino hitna i korjenita promjena u organizaciji ljudskog društva može spriječiti masovno istrebljenje biljnih i životinjskih vrsta na Zemlji“, navodi se u inicijativi.

Njeni podnosioci kazali su da, nažalost, samo mali, jednocifreni procenat građana svijeta, shvata veličinu opasnosti i potpunu nedovoljnost mjera koje se preduzimaju za sprečavanje planetarne katastrofe.

Prema njihovim riječima, taj mali dio čovječanstva je ciljna grupa i prirodni početni saveznik, ne samo za Forum nego i projekat Ekološke države.

„Među borcima za opstanak života na Zemlji (dakle među našim potencijalnim saveznicima) su mnogi vodeći svjetski naučnici i vrhunski stručnjaci iz raznih oblasti tehnologije i proizvodnje, koji su izabrali da budu u službi čovječanstva, a ne u službi različitih centara moći (centara, koji iz svojih slijepih interesa, rade protiv interesa čovječanstva)“, navodi se u inicijativi.

Podnosioci inicijative rekli su da je početak ovog vijeka donio porast društveno odgovornog kapitala, koji je već uveliko prešao deset hiljada milijardi dolara godišnje.

Kako su dodali, društveno odgovorni kapital ne treba idealizovati, ali to je realno najpitomiji, najhumaniji i najumniji dio postojećeg svjetskog kapitala.

Navodi se da se, pored nekoliko stotina miliona građana svijeta, naučnika i društveno odgovornog kapitala, može računati i na brojne slavne ličnosti – pjevače, glumce, sportiste.

Oni, kako se dodaje, planetarnom popularnošću mogu pomoći u širenju znanja i svijesti o potrebi hitnih i korjenitih promjena u organizaciji ljudskog društva.

„Dosadašnji dugotrajni i brojni kontakti u inostranstvu su izazvali veliki interes i pokazali veliku spremnost da se pomogne ostvarenje tako zamišljenog foruma u Crnoj Gori“, ističe se u inicijativi.

Navodi se da je najvažnija pomoć što svi troškovi dolaska i boravka uglednih stranih učesnika mogu biti pokriveni iz inostranih fondova.

Kako su kazali podnosioci inicijative, kada bi sve zavisilo samo od stranaca, koji su dobro shvatili planetarni značaj inicijative, forum bi bio siguran trijumf, pripremni sastanak foruma bi bio održan već 24-26 septembra, a prvi forum u maju naredne godine.

Podnosioci inicijative rekli su da do neželjenog kašnjenja, a u najgorem slučaju do odluke da se forum organizuje van Crne Gore, može doći jedino zbog usporenih aktivnosti u Crnoj Gori.

Oni su kazali da trenutno u Crnoj Gori na realizaciji foruma rade potpuno sami, a potrebna su im minimum tri plaćena saradnika i odgovarajući prostor na Cetinju i u Podgorici.

Kako su naveli, u Crnoj Gori su u toku djelimično ohrabrujući kontakti sa univerzitetskim jedinicama, naučnim ustanovama, opštinama, pojedinim ministarstvima.

„Po ugledu na inostrane forume, Svjetski Forum za Održivo Društvo na Zemlji će organizovati već formirana crnogorska fondacija nazvana Fondacija za ekološku državu“, kaže se u inicijativi.

Navodi se da je za dovođenje foruma u Crnu Goru presudno uspješno organizovanje pripremnog sastanka sa svega 30 do 40 stranih učesnika, u septembru ove godine.

Podnosioci inicijative poručili su da je, kao nematerijalna podrška, za forum značajno da se u Crnoj Gori stvori atmosfera društvenog, političkog i medijskog prihvatanja.

Prema njihovim riječima, Crna Gora prolazi kroz dug period izuzetno velike krize.

„Slikovito govoreći Crna Gora je dovedena na samrtničku postelju i potrebni su velika ljubav, ogromna energija, rad, kreativnost i mentalitet pobjednika da ustanemo sa samrtničke postelje i postanemo, po kvalitetu života građana, jedna od najboljih država Evrope i svijeta“, navodi se u incijativi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS