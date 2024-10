U Bijelom Polju uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija uhapsila je Nj.G. (53), državljanina Srbije, kojeg ta zemlja potražuje zbog sumnje da je izvršio više krivičnih djela, između kojih i ubistvo, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, policija je došla do saznanja da se Nj.G. nalazi u selu Mojstir, u Bijelom Polju.

„U jednom od napuštenih objekata u zaseoku Sušac locirana je osoba koja kod sebe nije imala lična dokumenta, te je doveden u službene prostorije radi utvrđivanja identiteta“, dodaje se u saopštenju.

Kod njega je, kazali su iz policije, tom prilikom pronađen lovački nož, 1,1 hiljada EUR, kao i četiri patrona od lovačke puške.

„Utvrđeno je da se radi o Nj.G. iz Sjenice, dok je provjerama u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica preko NCB Interpol-a Beograd utvrđeno je za njim raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će Nj.G. u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju.

