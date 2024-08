U Beranama pronađena municija

Podgorica, (MINA) – Beranska policija podnijela je krivične prijave protiv dvije osobe iz tog grada kod kojih je pronađena municija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Beranama, pretresli kuću koju koristi M.Ć.(42) i pronašli šest komada municije kalibra devet milimetara (mm).

„Protiv M.Ć. je, po nalogu tužioca, podnešena krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je, u nastavku aktivnosti usmjerenih na pronalazak vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija u ilegalnom posjedu, pretresena i kuća koju koristi M.Č.(23), gdje je pronađeno 19 komada puščane municije nepoznatog kalibra.

“Protiv M.Č.je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da se M.Č. potražuje i radi izdržavanja zatvorske kazne za krivično djelo šumska krađa.

“On će biti sproveden Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izdržavanje kazne”, dodaje se u saopštenju.

