Tuzović i Omeragić kandidati za odbornike

Podgorica, (MINA) – Predsjednik podgoričkog Odbora Bošnjačke stranke (BS) Edin Tuzović i portparol BS Adel Omeragić kandidati su te partije za odbornike u Skupštini Glavnog grada.

Iz BS su naveli da će ta partija na lokalnim izborima u Podgorici učestvovati u sklopu liste “Svi za naš grad”.

“Na sjednici Odbora BS Podgorica odlučeno je da su kandidati za odbornike predsjednik Opštinskog odbora Podgorica Edin Tuzović, i portparol BS Adel Omeragić”, kaže se u saopštenju.

Kako se kazali iz BS, Evropska, građanska i multietnička Podgorica garancija je evropske i građanske Crne Gore.

“Pokret „Svi za naš grad“ prepoznao je potrebu objedinjavanja različitih društvenih i političkih grupa, sa ciljem da se Podgorica i dalje razvija u interesu svakog stanovnika”, navodi se u saopštenju.

Iz BS su poručili da će doprinijeti da progresivni pokret „Svi za naš grad“ ostvari sigurnu pobjedu.

“Naš cilj je još razvijenija Podgorica, sa modernom i efikasnom lokalnom upravom, koja će biti otvorena za svakog stanovnika grada“, navodi se u saopštenju.

