Tužilaštvo mora da procesuira pokušaje zloupotrijebe biračkog prava

Podgorica, (MINA) – Tužilaštvo mora da procesuira svakoga ko pokuša da zloupotrijebi biračko pravo, poručili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Ta nevladina organizacija i ove godine sprovodi kampanju “Glasaj slobodno” kojom, kako su naveli, promovišu neprikosnoveno pravo građana na slobodan politički izbor.

Iz CDT-a su objavili promotivni spot u kome podsjećaju da je zakonom zabranjeno glasanje u tuđe ime i na više biračkih mjesta.

“Za ta djela je zaprijećena kazna zatvora do jedne godine”, naveli su iz CDT-a.

Oni su poručili da tužilaštvo mora da procesuira svakoga ko pokuša da zloupotrijebi biračko pravo.

CDT je pozvao građane da se priključe njihovoj izbornoj zajednici i podijele ključne poruke kampanje na svojim društvenim mrežama, kako bi ohrabrili birače da se odupru eventualnim pritiscima i ucjenama.

“Pozivamo i medijske kuće, NVO i učesnike u izborima da nam pomognu da poruke u kampanji “Glasaj slobodno” dođu do što većeg broja ljudi”, navodi se u saopštenju.

