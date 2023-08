Tužilaštvo istražuje da li je izgradnjom žičare devastiran NP Lovćen

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) na Cetinju formiralo je predmet u vezi sa izgradnjom žičare Kotor-Lovćen, nakon što je podnešena prijava zbog navodne devastacije u Nacionalnom parku Lovćen, kazali su iz tog tužilaštva.

Iz ODT Cetinje su Televiziji E rekli da je u toku izviđaj, kao i da se prikupljaju dokazi o tome da li je Nacionalni park (NP) Lovćen devastiran tokom izgradnje žičare.

Kak prenosi Pobjeda, mještanin Dragan Čavor naveo je da su svi svjesni da je to ozbiljna devastacija.

“Koja će vjekovima da osakati Lovćen i nikada ga neće ratiti na ono što je nekad bio. Mi smo mještani ovdje godinama vodili računa da ne napravimo devastaciju koja bi mogla da poremeti razvoj Lovćena”, kazao je Čavor.

