Tužilaštvo hitno da spriječi antisrpski šovinizam

Podgorica, (MINA) – Nova srpske demokratija pozvala je tužilaštvo da radi svoj posao jer se, kako navode, jedino snagom pravne države na pravilan način mogu obuzdati ekstremi i narastajući antisrpski šovinizam.

Lier te partije Andrija Mandić je kazao da su više od mjesec trajale medijske i organizacione pripreme da se zapali vatra podjela i sukoba u Nikšiću.

“Srećom, nezvanim gostima koji su prošle godine organizovali barikade na Belvederu i Adžića krivini, taj naum nije prošao”, kazao je on.

Prema riječima Mandića, pošto im je plan propao, pojedinim ekstremistima je posebno kriv mladi gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević.

“Pozivam ih da se saberu i dozovu pameti jer se Kovačević za kratko vrijeme pokazao kao jedan od najboljih predsjednika opštine”, rekao je on.

Mandić je kazao da Kovačević pažljivo vodi računa o interesima građana Nikšića, a red i mir su osnovni uslov za ukupni napredak, ne samo ove sredine, nego i cijele Crne Gore.

“Da su policija i tužilaštvo procesuirali organizatore državnog udara s Cetinja i njihove snajperiste, iz septembra prošle godine, ove ružne scene u Nikšiću sigurno se ne bi dešavale”, ocijenio je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS