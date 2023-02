Tužilački savjet traži podatke o predmetima u vezi eksploatacije šljunka

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) zatražiće od određenih državnih tužilaštava izvještaje povodom postupanja u predmetima koji su formirani u vezi sa nelegalnom eksplatacijom šljunka, odlučeno je na sjednici TS.

Iz Tužilačkog savjete je saopšteno da je na današnjoj sjednici razmotreno 11 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.

“Donijet je zaključak da se od određenih državnih tužilaštava pribave sveobuhvatni izvještaji povodom postupanja u predmetima koji su formirani u vezi sa nelegalnom eksplatacijom šljunka”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, razmotrene su preporuke iz izvještaja nevladine organizacije Akcije za ljudska prava o primjeni Strategije za istraživanje ratnih zločina državnog tužilaštva Crne Gore za 2021-2022.godinu.

Dodaje se da je član Tužilačkog savjeta Siniša Gazivoda delegiran za predstavnika u Savjetu za vladavinu prava, a vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata Tužilačkog savjeta Mithat Kuč za člana radne grupe za pregovaračko poglavlja 23.

