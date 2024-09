Turski državljanin uhapšen zbog falsifikovanja isprava, traže ga i zbog ubistva

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, na graničnom prelazu Dračenovac, uhapsili turskog državljanina E.Y. (43) zbog falsifikovanja isprava, a provjerom je utvrđeno da se u Turskoj potražuje i zbog ubistva.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su na tom graničnom prelazu kontrolisali E.Y.

„Posredstvom NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da posjeduje tursku putnu ispravu i vozačku dozvolu, kao i ukrajinsku vozačku dozvolu, a koje mu nijesu izdali nadležni organi tih zemalja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je provjerama utvrđeno i da se E.Y. potražuje na nacionalnom nivou u Turskoj zbog krivičnih djela namjerno ubistvo, bjekstvo traženog lica i protivljenje zakonu o poreskom postupku.

Iz policije su kazali da je E.Y. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave i po tom osnovu je sproveden državnom tužilaštvu u Rožajama na dalju nadležnost.

„Dok se preduzimaju druge mjere i radnje u pravcu dokazivanja da li je ovo lice izvršilo, osim toga, i druga krivična djela“, dodaje se u saopštenju.

Kako su naveli iz policije, slijedi komunikacija u pogledu operativne i međunarodne saradnje organa za sprovođenje zakona Turske i Crne Gore.

