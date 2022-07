Podgorica, (MINA) – Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), osnivačica Građanske alijanse, položiće sjutra u deset sati cvijeće na mostu u Plužinama, gdje se dogodio ratni zločin ubistvo tri člana porodice Klapuh.

Sjutra se navršavaju tri decenije od ratnog zločina počinjenog nad porodicom Klapuh.

Iz YIHR su pozvali sve da im se pridruže tog dana da odaju počast žrtvama.

Ubistvo tri člana porodice Klapuh prvi je presuđeni ratni zločin u Crnoj Gori za zločine koji su se desili tokom rata devedesetih, međutim, optuženi nijesu privedeni pravdi i najveći broj njih nije izdržao zatvorsku kaznu na koju su pravosnažno osuđeni.

Optuženi na po 20 godina zatvora su Zoran Vuković, Janko Janjić, Zoran Simović, Radomir Kovač i Momir Kovač.

Vidoje Golubović je osuđen na osam mjeseci i jedini je od optuženih izdržao kaznu.

