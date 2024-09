Tražiće rješenje za postepeno zatvaranje Mostine

Podgorica, (MINA) – Opština Rožaje i Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera zajedno će raditi kako bi pronašli rješenje za postepeno zatvaranje deponije Mostina.

To je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, dogovoreno na sastanku resornog ministra Damjana Ćulafića i predsjednika opštine Rožaje Rahmana Husovića.

U saopštenju se navodi da je na sastanku u Rožajama zaključeno i da će Opština Rožaje započeti sa selekcijom otpada i resornom ministarstvu i Vladi uputiti zahtjev za podršku za rješavanje tog dugogodišnjeg problema.

Ćulafić je istakao da je Ministarstvo spremno da pomogne Opštini Rožaje, kao i da su svjesni da, pored ekoloških, sjever Crne Gore ima i mnoge druge probleme.

“Spreman sam da razmotrimo sve opcije koje su dostupne i da radimo na rješavanju problema do izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom,” poručio je Ćulafić.

Ćulafić je naveo da, zbog konfiguracije terena deponije Mostina, neke mjere koje je naložila Agencija za zaštitu životne sredine nijesu mogle biti u potpunosti sprovedene.

“Mostina je dugogodišnji problem koji je izazvao određenu reakciju javnosti, što je razumljivo jer građani dugo čekaju rješenje,” kazao je Ćulafić.

Husović je zahvalio Ćulafiću na interesovanju za rješavanje problema deponije Mostina, koji je, kako je naveo, jedan od gorućih u Rožajama.

“Opština Rožaje je spremna da, u skladu sa novim Državnim planom upravljanja otpadom, koji je u izradi, pristupi sprovođenju mjera za saniranje i postepeno zatvaranje deponije Mostina”, rekao je Husović.

Husović je predstavio započete i planirane projekte na teritoriji Rožaja, od kojih će, kako je naveo, zavisiti dalji razvoj te opštine.

