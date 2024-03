Tivćaninu 16 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Tivćanin D.L. (54) osuđen je na 16 dana zatvora jer je vozio sa 2,65 promila alkohola u organizmu, saopštili su iz budvanskog Suda za prekršaje.

Iz tog suda su u kazali da je sutkinja odjeljenja u Kotoru Jelena Stanišić, osim zatvorske kazne, D.L. kaznila i sa 210 EUR.

“Utvrđeno je da je u četvrtak, u mjestu Radovići, opština Tivat, upravljao neregistrovanim vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,65 grama po kilogramu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je D.L, uz kaznu, izrečena i zabrana upravljanja vozilima u maksimalnom trajanju, kao i maksimalan broj kaznenih bodova.

“Zabrinjava činjenica da je ovo inače drugi dan uzastopno da se isti okrivljeni javlja kao izvršilac istog prekršaja”, ističe se u saopštenju.

Iz budvanskog Suda za prekršaje su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da strogo vode računa o svom psihofizičkom stanju pri vožnji automobile.

“Kako ne bi ugrozili svoje i živote ostalih učesnika u saobraćaju, te kako sebe ne bi izložili prekršajno pravnom ili krivično pravnom progonu zbog poslejdica koje takva vožnja može imati, pri čemu su sankcije za počinjena djela izuzetno rigorozne”, poručuje se u saopštenju.

