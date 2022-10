Timonije: Nijesu ispunjena očekivanja

Podgorica, (MINA) – Da bi Crna Gora postala dio Evropske unije (EU) moraju da postoje demokratske institucije, koje omogućavaju sprovođenje kontrole na svim nivoima vlasti, kazao je ambasador Francuske u Podgorici Kristijan Timonije.

On je za NOVU M rekao da je ove godine u izvještaju Evropske komisije ukazano na nešto što je od glavnog značaja, a to je usklađenost politike Crne Gore sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU.

Kako je naveo Timonije, to je marker koji je u okviru međunarodne krize vrlo važan, još važniji nego ikada jer pokazuje da je Crna Gora duhom već u Uniji i sa Unijom i da politika koju zagovara Crna Gora vodi zemlju ka EU.

Timonije je kazao da se drugi aspekt tiče političke stabilnosti u zemlji.

“Da bi Crna Gora mogla da se integriše, neophodno je da postoje institucije koje se poštuju, demokratske institucije koje omogućavaju sprovođenje pravosudne kontrole na svim nivoima vlasti”, rekao je Timonije.

Kako je naveo, bez te kontrole nema vladavine prava, bez vladavine prava nema ulaska u EU.

“Pozivamo učesnike političkog života, partije i sve ostale, da se ujedine kako bi glas Crne Gore bolje čuo, jer ukoliko se riješi politička kriza njen glas će biti jači i poštovaniji”, kazao je Timonije.

On je rekao da su od Crne Gore mnogo očekivali ove godine.

“Imali smo međuvladinu konferenciju u decembru prošle godine, zatim novu Vladu čiji prioritet je trebalo da bude članstvo u EU, rekao bih čak i razlog postojanja, i jasno je da očekivanja građana, kao i naša očekivanja nijesu ispunjena”, naveo je Timonije.

Kako je dodao, Crna Gora je suverena država koja ima svoje institucije i one moraju da riješe postojeće probleme.

Timonije je poručio da su problemi koji se tiču Ustavnog suda i Sudskog savjeta problemi koji se moraju riješiti.

“Predsjednica Skupštine, sa kojom sam nedavno imao priliku da se sastanem, na tome radi odlučno”, dodao je Timonije.

Kako je naveo, jasno je da Evropljani i Francuska pozivaju nadležne organe da odaberu dobre kandidate, koji uživaju poštovanje, jer bez Ustavnog suda biće vrlo teško organizovati izbore.

Timonije je kazao da u slučaju izbornih nepravilnosti, Ustavni sud mora da bude u mogućnosti da odlučuje.

“Sve ovo je dio osnovnih kriterijuma EU, to su kriterijumi iz Kopenhagena, po kojima možemo da integrišemo samo demokratske i funkcionalne države. Lopta je u polju Crne Gore”, rekao je Timonije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS