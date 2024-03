Teška situacija u pljevaljskoj opštini, u selu Pandurica izgorjela kuća

Podgorica, (MINA) – Požari koji od juče bjesne u pljevaljskoj opštini ne jenjavaju, a najteža situacija je u selu Pandurica gdje je tokom noći izgorjela kuća i pomoćni objekat.

Kako prenosi portal PV Informer, u to selo je komandir Službe zaštite i spašavanja uputio tri ekipe vatrogasaca sa vatrogasnim vozilima.

U selo Kotlajiće, u mjesnoj zajednici Kosanica, gdje je novo žarište požara, stigla je ekipa vatrogasaca iz Žabljaka.

Vatrogasci se bore da odbrane kuće i pomoćne objekte, a jak vjetar i dalje otežava gašenje požara.

Zasad nema informacija da li je zasjedao opštinski krizni štab i da li su iz pljevaljskih komunalnih preduzeća Službi zaštite i spašavanja ponudili svoje cistijerne i ljudstvo, s obzirom na to da se požari gase i u najudaljenijim djelovima opštine.

Požar je buknuo u subotu prijepodne u selu Čavanj, a nakon toga i u drugim pljevaljskim selima.

Do požara je najvjerovatnije došlo usljed paljenja trave i niskog rastinja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS