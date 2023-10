Terzić: Istraga se nastavlja, motiv još nije poznat

Podgorica, (MINA) – Istraga u slučaju „Tunel“ se nastavlja i pitanje je dana kada će susjedne zemlje uspjeti da lociraju osumnjičene i da oni, putem međunarodne pravne pomoći, budu izručeni Crnoj Gori, kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić.

On je, u emisiji “Link” na Radiju Crne Gore, rekao da motiv za kopanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici još nije poznat.

„Mislim da ćemo nakon hapšenja osumnjičenih krenuti na taj drugi korak, koji će nas dovesti do onih koji su finanisirali taj kriminalni poduhvat“, naveo je Terzić.

On je rekao da nije obećavao brzo hapšenje osumnjičenih za kopanje tunela, već da je obećao da će biti brzo indentifikovani.

„Imamo vrlo čvrste materijalne dokaze, razmjenjujemo podatke sa susjednim državama i pitanje je dana kada će te države uspjeti da lociraju te osobe i da putem međunarodne pravne pomoći one budu izručene Crnoj Gori“, naveo je Terzić.

On smatra da je policija vrlo brzo i efikasno došla do imena i tragova.

“Suština je da se istraga nastavlja, ona nije stopirana, idemo dalje”, naveo je Terzić.

Na pitanje kada će tunel biti zatrpan, on je odgovorio da je Vlada na prošloj sjednici donijela odluku.

„Samo je pitanje birokratije, papirologije. Mislim da će vrlo brzo to i tehnički biti završeno“, dodao je Terzić.

On je naveo da je veza nekih policajaca i kriminalaca tema odavno, ali da često nije bilo dokaza, prenosi Portal RTCG.

Prema riječima Terzića, neki policajci imaju imovinu koja ne korespondira sa njihovim platama i zaradama.

“Kakve su plate u policiji, svi znamo. Nedostajalo je često dokaza, ali nakon što smo dobili materijal od Europola i tu se stvari mijenjaju”, naveo je Terzić.

Terzić je rekao da, od kada je on na čelu policije, nije bilo prijavljenih slučajeva policijske tortrure.

U drugom ranijem slučaju, kako je kazao, okrivljeni policajci su udaljeni privremeno sa dužnosti.

“Radimo na obuci i podizanju svijesti u policiji, a uvjeravam javnost da nijedan slučaj torture, dok ja sam na čelu policije, neće ostati neispitan i procesuiran”, poručio je Terzić.

On smatra da policija može da da veći doprinos ukupnoj bezbjednosti.

Terzić je naveo da, ako Vlada nije zadovoljna njegovim radom, uvijek može da se pokrene pitanje promjena.

“Isto tako, oni šefovi centara bezbjednosti koji u narednom periodu ne daju rezultate koji se od njih očekuju, znajmo, svi su podložni promjenama”, rekao je Terzić.

On je naveo da su glavni problemi u policiji javno postali vidiljivi posebno nakon 30. avgusta 2020. godine.

Terzić je kazao da ima pravo da bira svoj tim, i da su na ključne pozicije imenovani ljudi u koje ima povjerenje.

On je rekao da je bezbjednosna situacija u Budvi i generalno na primorju bolja i da je smanjen broj kriminalnih incidenata.

On je naveo da uslovi u kojima crnogorska policija radi nikada nijesu bili idealni, jer se radi o specifičnim poslovima i vrlo kompleksnim zadacima, ali da sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Vladom rade sve što je u njihovoj moći na pobošljanju tih uslova.

“Da budemo na nivou naših kolega koji rade u evropskim policijama”, dodao je Terzić.

