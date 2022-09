Temeljno provjeriti potpise na osnovu kojih se potvrđuju liste

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je opštinske izborne komisije (OIK) da temeljito urade provjeru potpisa na osnovu kojih se potvrđuju izborne liste i da svaku eventualnu sumnju ili uočenu nepravilnost prijave nadležnom tužilaštvu.

Iz te nevladine organizacije pozvali su OIK-e da građanima omoguće da, na jednostavan i lako dostupan način, lično provjere i uvjere se da li je neko zloupotrijebio njihove podatke i/ili krivotvorio potpis za podršku izborim listama.

“Podsjećamo javnost, nadležne državne organe, izbornu administraciju i političke partije da smo u prethodnim izbornim ciklusima imali slučajeve potvrđivanja izbornih lista koje su podržane falsifikovanim potpisima”, kaže se u saopštenju.

Ova vrsta zloupotrebe je zapamćena naročito tokom predsjedničkih izbora 2018. godine, kada je na hiljade građana prijavilo da su njihovi podaci neovlašćeno prikupljeni i iskorišćeni, a potpisi falsifikovani.

Zamjenica programskog direktora CDT-a Milena Gvozdenović podsjetila je da je krajnji datum za podnošenje izbornih lista 27. septembar.

“Za verifikaciju izbornih lista potreban je potpis najmanje 0,8 odsto od broja birača u izbornoj jedinici. Manjinske liste moraju biti podržane potpisima najmanje 150 birača“, navela je Gvozdenović.

Ona je podsjetila da birači mogu podržati samo jednu izbornu listu.

„Već dugo vremena svjedočimo kako se politička prava i javni interes žrtvuju u ime partijskih ciljeva“, kazala je Gvozdenović.

To, kako je rekla, dovodi do ozbiljnog urušavanja povjerenja građana u izbore i kompletan pravni i demokratski poredak.

“Ukoliko politički subjekti i članovi OIK-a ne omoguće kontrolu i opet budu potvrđivale liste na osnovu sumnjivih potpisa, ako o svim nedoumicama i indicijama ne obavijeste nadležna tužilaštva, oni ne samo da podrivaju demokratiju nego saučestvuju u krivičnom djelu“, navela je Gvozdenović.

Prema njenim riječima, političke partije već šest godina unazad izbjegavaju da reformišu izborni proces i svaka njihova aktivnost u tom pravcu završava se potpunim krahom.

Kako je kazala Gvozdenović, to se, između ostalog, odnosi i na omogućavanje pouzdanijeg načina za potvrđivanje izbornih lista.

„Zato nam ne preostaje ništa drugo nego da pozovemo sve nadležne organe koji se bave izborima da odgovorno obavljaju posao, jer želimo da vjerujemo da još ima onih kojima su Ustav i zakoni Crne Gore zaista važni“, navodi se u saopštenju.

