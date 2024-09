Tajani: Realno da 2028. Crna Gora postane članica EU

Podgorica, (MINA) – Politički interes Evrope je da ubrza proširenje Evropske unije (EU), kazao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani i dodao da smatra realnim da Crna Gora 2028. godine postane članice Unije.

Tajani, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, danas je razgovarao sa crnogorskim kolegom Ervinom Ibrahimovićem.

Tajani je, odgovarajući na pitanje da li je realno da Crna Gora zatvori nekoliko poglavlja do kraja godine, kazao da država ima kompletnu podršku Italije sve dok se ne zaključe poglavlja koja su bila otvorena.

On je ocijenio da je 2028. godina realan datum za ulazak Crne Gore u EU.

„Mislim da je politički interes Evrope da ubrza vrijeme priključivanja jer ne možemo sebi dozvoliti da bilo koja zemlja sa Balkana izgubi mogućnost da bude dio Unije i da ugasimo san mnogih mladih ljudi koji žive na Zapadnom Balkanu, koji sanjaju da budu građani EU”, dodao je Tajani.

On je rekao da će uraditi sve što je moguće da se to desi u najbržem mogućem roku.

Tajani je kazao da podrška Italije evropskom putu Crne Gore nije formalnog već i operativnog karaktera.

On je objasnio da je na sastanku bilo riječi i saradnji u oblasti borbe protiv kriminala, kao i u sektoru turizma.

Ibrahimović je kazao da su odnosi Crne Gore i Italije odlični, prijateljski i sadržajni.

“Cijenimo podršku Italije našem evropskom putu. Saglasili smo i danas da je evropska perspektiva jedini put za dalji razvoj, prosperitet i bolji život građana našeg regiona”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da za Crnu Goru evropske i euroatlantske vrijednosti predstavljaju strateško opredjeljenje i nemaju alternativu.

“Drago nam je sto imamo podršku partnerskih država, a jedna od njih je Italija. Nakon pozitivnog IBAR-a raduje me što prijateljske države dijele naš entuzijazam i što će nastaviti da nas podržavaju kako bismo postali naredna članica EU”, dodao je Ibrahimović.

On smatra da je Crna Gora potvdila da je članstvo u EU apsolutni prioritet Vlade.

“Pored toga što je Italija od 2018. sa Grčkom čuva naš vazdušni prostor, blisko sarađujemo u drugim segmentima kroz NATO agendu”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da su se saglasili da je posebno važan aspekt bilateralnih odnosa saradnja u oblasti ekonomije i energetike.

Ibrahimović je kazao da su razgovarali i unapređivanju saradnje u oblasti turzima, tehonologije, obrazavnja, kulture.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem o imenovanju amabasadora, Ibrahimović je rekao da su imali dobar razgovor, “i prepoznali smo određenje korake koje treba da pređemo”.

“Podsjećam sve da moramo da se odnosimo odgovorno, da moramo popuniti diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP)”, rekao je Ibrahimović.

On je naglasio da je popunjavanje DKP-a Crnoj Gori neophodno posebno u kontekstu pristupanja EU.

“Vjerujem da su toga svi svjesni. Crna Gora mora uraditi svoj dio posla da bi bila dio EU i zato su nam potrebne karijerne diplomate. Daću sve od sebe da ambasadori budu kvalitetni i karijerni, najbolji koje imamo”, rekao je Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS