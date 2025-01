Svi povrijeđeni pacijenti trenutno stabilnih vitalnih parametara

Podgorica, (MINA) – Svi pacijenti povrijeđeni u pucnjavi, koja se u srijedu poslijepodne dogodila na Cetinju, trenutno su stabilnih vitalnih parametara, ali su i dalje životno ugroženi, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da se pacijenti V.M. (1983. godište), M.M. (1987. godište), V.M. (1984. godište) nalaze u Centralnoj jedinici intenzivnog liječenja i da su jutros stabilnih vitalnih parametara.

„Jedan je odvojen, a dvoje je fazi odvajanja od mašine za disanje, ali imajući u vidu težinu zadobijenih povreda i komplikacija koje se mogu desiti u narednom perodu i dalje su životno ugroženi“, rekli su iz KCCG.

Oni su naveli da je operacija kod pacijenta K.D. (1985. godište) završena u jutarnjim satima, nakon čega je, takođe, smješten u Centralnu jedinicu intenzivnog liječenja.

„U ovom trenutku je hemodinamski stabilan, ali zbog težine zadobijenih povreda i on je životno ugrožen“, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG izrazili su saučešće porodicama i prijateljima stradalih u tragediji koja je u srijedu zadesila Cetinje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS