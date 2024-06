Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je svako treće dijete u riziku od siromaštva, upozorila je predsjednica humanitarne organizacije Banka hrane, Marina Medojević i navela da je kvalitetno obrazovanje ključno za okončanje siromaštva i razvoj države.

Ona je, povodom 1. juna – Međunarodnog dana djeteta, kazala da veliki broj djece živi u uslovima siromaštva, bez mogućnosti pohađanja vrtića, škole, posebno u slabije razvijenim zemljama.

Medojević smatra da je kvalitetno obrazovanje ključno za okončanje siromaštva i razvoj Crne Gore.

Ona je naglasila da svako dijete mora biti uključeno u predškolsko i osnovnoškolako vaspitanje i obrazovanje.

“Svako dijete iz porodica koje žive sa primanjima ispod linije siromaštva mora imati besplatan vrtić, produženi boravak u školi, prevoz, barem jedan zdravi obrok i neophodan pribor, tehnička pomagala za učenje”, navela je Medojević.

Prema njenim riječima, problem siromaštva dugoročno se rješava ulaganjem u obrazovanje djece iz socioekonomski ugroženih porodica.

Medojević je kazala da je, kako je svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku od siromaštva, obaveza države da Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti bude unaprijeđen i doprinese dostojanstvenijem životu djece i parodica.

Kako je istakla, država i lokalne samouprave moraju obezbijediti pravovremeno i dovoljno sredstava da svako dijete koje živi u socioekonomski lošim uslovima ima dječiji dodatak srazmjeran primanjima u domaćinstvu.

“Što su prihodi manji dječiji dodatak mora biti viši, kako bi se umanjile izražene socijalne razlike među djecom”, navela je Medojević.

Ona je dodala da po istom kriterijumu treba uvesti roditeljski mjesečni dodatak, kao vid osnaživanja porodice, te da su besplatni servisi namijenjeni ugroženoj djeci obaveza države socijalne pravde.

“Djeca su najveće blago države, pokažimo konkretnim sistemskim mjerama da nam to zaista i jesu”, poručila je Medojević.

