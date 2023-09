Svako dijete da odrasta u porodici

Podgorica, (MINA) – Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) pozvao je Vladu da pod hitno omogući svakom djetetu da odrasta u sigurnom porodičnom okruženju.

Iz Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori saopštili su da je Crna Gora bila prva država u regionu koja nije imala djecu mlađu od tri godine smještenu u ustanovama socijalne i dječje zaštite, ali da, nažalost, to više nije slučaj.

Kako su naveli iz te međunarodne organizacije, umjesto upućivanja u institucije, kao što je Dječji dom „Bijela“, djeca bez adekvatnog roditeljskog staranja uzrasta do tri godine treba da odrastaju u hraniteljskim porodicama, u slučaju da je to privremeno, ili da budu usvojena ako njihov povratak u biološku porodicu nije moguć.

Iz UNICEF-a su rekli da je prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta, koju je Crna Gora ratifikovala, pravo svakog dječaka i svake djevojčice da odrasta u bezbjednom porodičnom okruženju, a odgovornost je Vlade da osigura da svako dijete to pravo ostvari.

“UNICEF poziva Vladu Crne Gore da pod hitno omogući svakom djetetu da odrasta u sigurnom porodičnom okruženju”, navodi se u saopštenju.

Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Sabina Žunić, rekla je da istraživanja sprovedena tokom više od 50 godina pokazuju da su djeca smještena u ustanove u ranom djetinjstvu izložena riziku od zaostajanja u razvoju.

To se, kako je kazala, može nadomjestiti samo brigom u porodičnom okruženju punom ljubavi.

“Iz tog razloga, UNICEF poziva Vladu da što prije obezbijedi da nijedno dijete mlađe od tri godine ne bude smješteno u ustanovu”, navela je Žunić.

Prema njenim riječima, prioritet u narednom periodu treba da bude sprečavanje izmještanja djece iz bioloških porodica, kao i dalji razvoj hraniteljstva i usvajanja djece.

“Na taj način djeca se više neće smještati u ustanove. Za djecu koja su sada tamo smještena pod hitno treba obezbijediti toplo porodično okruženje“, istakla je Žunić.

Iz UNICEF-a su rekli da je jedan od kriterijuma za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) da nema djece mlađe od tri godine u ustanovama.

“U Izvještaju EU o napretku Crne Gore iz prošle godine Crna Gora se poziva da ubrza razvoj usluga hraniteljstva i usvajanja za svako dijete bez roditeljskog staranja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, tokom proteklih decenija, UNICEF i EU podržali Ministarstvo rada i socijalnog staranja da u potpunosti reformiše sistem socijalne i dječje zaštite.

“Tako je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti zabranjeno smještanje djece mlađe od tri godine u ustanove, izuzev u slučajevima kada je to privremena krajnja mjera”, rekli su iz UNICEF-a.

Kako su kazali, umjesto smještanja u instituciju, sistem dječje i socijalne zaštite treba da pruži intenzivnu podršku, kako bi se porodice koje su u krizi održale na okupu i spriječilo odvajanje djece od roditelja kad god je to moguće.

“Kada dođe do situacije da djeca moraju da se izmjeste iz bioloških porodica, njihov smještaj u hraniteljsku porodicu ili usvajanje je najbolje moguće rješenje”, navodi se u saopštenju.

