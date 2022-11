Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je svaka peta žena doživjela nasilje od partnera, dok je seksualno uznemiravanje na poslu doživjelo 17,5 odsto žena, pokazalo je istraživanje Uprave za statistiku (MONSTAT).

Istraživanje o uslovima života i bezbjednosti žena (EU-GBV), u sklopu kojeg je popunjeno 1.609 upitnika, sprovedeno je od oktobra do decembra prošle godine.

“U Crnoj Gori je svaka peta žena (20,2 odsto) izjavila da je doživjela nasilje od partnera tokom života”, rekli su iz MONSTAT-a.

Oni su kazali da je ukupno 6,2 odsto žena izjavilo da je doživjelo nasilje u odrasloj dobi od osobe koja nije partner.

Kako je saopšteno, tokom odrasle dobi, ukupno 7,5 odsto žena je izjavilo da je doživjelo nasilje u porodici, dok je od bilo kojeg počinioca nasilje doživjelo 11,7 odsto žena.

“Seksualno uznemiravanje na poslu tokom života, prema izjavi, doživjelo je 17,5 odsto žena”, rekli su iz MONSTAT-a.

Oni su kazali da su, tokom prošle godine, po prvi put sproveli Istraživanje EU – GBV u Crnoj Gori, prema metodologiji Evropske kancelarije za statistiku (EUROSTAT).

Time se, kako su pojasnili, obezbjeđuje uporedivost podataka o rodno zasnovanom nasilju među zemljama Evropske unije koje su sprovele navedeno istraživanje.

“U istraživanju koristi se koncept rodno zasnovanog nasilja nad ženama i koncept nasilja u porodici, pa su obuhvaćene različite vrste nasilja kao i odnos između žrtve i počinioca”, navodi se na sajtu MONSTAT-a.

Kako se dodaje, cilj istraživanja je da se dobiju podaci o rodno zasnovanom nasilju kao što je nasilje od partnera ili od bilo kojeg počinioca, nasilje u porodici, seksualno uznemiravanje na poslu i drugi značajni indikatori iz te oblasti.

“Istraživanje je sprovedeno na terenu od oktobra do decembra prošle godine i rezultati su bazirani na izjavama ispitanica”, rekli su iz MONSTAT-a.

Oni su naveli da su kao ciljna populacija istraživanja EU – GBV definisane žene od 18 do 74 godine.

“Uzorkom su obuhvaćena 2.232 domaćinstava, dok je popunjenih upitnika bilo 1.609”, kazali su iz MONSTAT-a.

Iz MONSTAT-a su rekli da ovim saopštenjem objavili glavne indikatore dobijene istraživanjem, a koji su validirani od EUROSTAT-a.

Oni su najavili da će u narednom periodu sukcesivno objavljivati indikatore tog istraživanja.

