Sudski vještaci bitni za funkcionisanje pravosuđa i zaokruživanje poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Kvalitetan i profesionalan rad sudskih vještaka imaće važnu ulogu kako bi Crna Gora uspješno zaokružila pregovaračka poglavlja 23 i 24, poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića sa delegacijom Udruženja sudskih vještaka Crne Gore na čelu sa predsjednikom Markom Lakićem.

U saopštenju Vlade se navodi da je efikasno funkcionisanje pravosudnog sistema od ključne važnosti za završnu fazu pregovora sa Evropskom unijom (EU) u koju će Crna Gora ući dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), a u tom kontekstu, kako se dodaje, bitnu ulogu imaju sudski vještaci.

Na sastanku sa predstavnicima tog strukovnog udruženja, Spajić je kazao da je za prave odluke u svim sferama društva važno znati šta je istina i imati prave informacije.

“U tom smislu su sudski vještaci vrlo bitni za funkcionisanje pravosuđa i donošenje kvalitetnih presuda”, kazao je Spajić.

Kako se navodi u saopštenju, tokom razgovora je naglašeno da nalazi sudskih vještaka igraju izuetno važnu ulogu u donošenju presuda i da je zato neophodno raditi na unapređenju kvaliteta rada i statusa strukovnog udruženja.

“Da bi Crna Gora uspješno zaokružila pregovaračka poglavlja 23 i 24 važnu ulogu imaće i kvalitetan, profesionalan rad vještaka”, zaključeno je na sastanku.

Dodaje se da je zbog toga važno da Udruženje sudskih vještaka aktivno učestvuje u radu na izmjenama Zakona o sudskim vještacima, kojim će se omogućiti jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti vještaka, kao i usklađivanje svih segmenata rada sa evropskim standardima.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku je bilo riječi i o statusu vještaka i preprekama sa kojima se susrijeću u radu.

„Istaknuta je važnost i u rješavanju statusa vještaka tokom kreiranja strategije za sveobuhvatnu reformu pravosuđa”, kaže se u saopštenju Vlade.

Kako se dodaje, u razgovoru je konstatovano da je neophodno i dalje raditi na unapređenju sistema odgovornosti i poboljšanja kontrole kvaliteta rada sudskih vještaka, ali i sprovoditi aktivnu i kontinuiranu edukaciju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS