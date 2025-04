Crnogorskim tekvondistima četiri medalje u Talinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentacija nastup na Evropskom Gran priju Serije 1 u Talinu završila je sa četiri medalje – jednom srebrnom i tri bronzane.

Srebrni je bio kadet Petar Adžić, dok su bronzane medalje osvojili kadeti Adriana Berišaj i Viktor Golubović i juniorka Anja Radević.

Adžić je na startu takmičenja u kategoriji do 37 kilograma pobijedio švajcarskog borca Hafiza Hoseina, u polufinalu eliminisao je Španca Alonsa Hardija, dok je u finalu poražen od Ulvija Mamadova iz Azerbejdžana.

Plasmanom u finale osigurao je nastup na finalnom Gran priju.

Berišaj je u kategoriji do 51 kilogram u prvom kolu pobijedila Estonku Aliju Lamdagri, u drugom je slavila protiv Zejne Goma iz Njemačke, dok je u polufinalu izgubila od Veseline Angelove iz Bugarske.

U kategoriji do 53 kilograma, Viktor Golubović zaustavljen je u polufinalu od Hafaza Kadema iz Švajcarske.

Radević je pobjedom počela takmičenje u kategoriji do 46 kilograma protiv Leire Lopez Ramirez iz Španije, dok je od finala odvojio poraz od Francuskinje Omaje Alasak.

Prvo kolo bilo je kobno za kadetkinju Mariju Nestorović (do 37) i juniorke Saru Kraju (do 59) i Lanu Baletić (do 44), dok su u drugom kolu zaustavljeni juniori Tara Šljivčanin (do 44) i Enes Dušku (do 68).

Crnogorski takmičari od sjutra nastupiće na Evropskom klupskom prvenstvu u Talinu.

